На территории Армении температура воздуха повысится на 3-4 градуса

С 16-19 мая на территории Армении, в основном, в северных районах, после полудня 20-го и 21-го большинстве регионов ожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах возможен град. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 17-20 мая температура воздуха повысится на 3-4 градуса.

В городе Ереван: после полудня с 16-19 мая в отдельных местах города возможен, после полудня 20-го и 21-го ожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 13-18 м/с.