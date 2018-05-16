СМИ: сирийские войска освободили от террористов район Хаджр-эль-Асвад на юге Дамаска

Бойцы сирийской армии и палестинских отрядов восстановили контроль над районом Хаджр-эль-Асвад на юге Дамаска, который являлся форпостом террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщила в среду газета Al Watan, правительственные силы в результате проведенной операции выбили экстремистов из квартала Эль-Джазира, где находился их командный пункт.

По информации издания, войска сейчас преследуют отступающие банды противника к северу от Хаджр-эль-Асвад, бои идут в районе Дейр-Ясин на окраине лагеря беженцев Ярмук. Ожесточенные перестрелки продолжаются внутри самого лагеря, захваченного ИГ. Издание передает, что в ходе одной из атак погиб командир палестинской бригады "Лива эль-Кудс" Тахер Абу Дервиш.

Радикалы удерживают в своих руках восточную часть Ярмука и квартал Зубейр на юге района Тадамун. По их позициям наносят точечные удары сирийские ВВС, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Штурм последних форпостов ИГ на юге Дамаска начался 19 апреля. Командование ВС республики поставило перед войсками задачу положить конец присутствию террористов на окраине столицы и разблокировать стратегическое шоссе Дамаск - Амман.





