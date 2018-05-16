Делегация правительства Армении во главе с вице-премьером Тиграном Авиняном поедет в Казахстан. Как передает «Арменпресс», решение об этом подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Делегация правительства Армении во главе с вице-премьером Тиграном Авиняном примет участие в рабочей встрече стран-членов ЕАЭС в Астане 16-18 мая.



Как отмечается на сайте правительства, в рамках встречи планируется согласовать тексты соглашений "О временной свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном", а также "О торгово-экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС с Китаем. 17-го мая в Астане планируется подписать Соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китайской Народной Республикой, а также Исламской Республикой Иран.

В составе армянской делегации – замминистра по экономическому развитию и инвестициям Армении Ованес Азизян, сотрудники МИД Армении.