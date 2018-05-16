Лидеры ЕС обсудят в Софии последствия решения США выйти из ядерной сделки с Ираном

Главы государств и правительств стран Евросоюза обсудят в среду в столице председательствующей в Совете ЕС Болгарии ситуацию вокруг ядерного соглашения с Ираном, о выходе из которого ранее объявил президент США Дональд Трамп. Лидеры сообщества посвятят этой проблеме рабочий ужин, после которого на следующий день, 17 мая, последует саммит ЕС - Западные Балканы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Что касается решения США о выходе из ядерной сделки, то я попрошу трех лидеров - премьер-министра [Великобритании Терезу] Мэй, канцлера [ФРГ Ангелу] Меркель и президента [Франции Эмманюэля] Макрона, которые подписали соглашение, представить свою оценку ситуации после выхода США", - заявил глава Евросовета Дональд Туск в письме лидерам ЕС в преддверии саммита в Софии.

По его словам, главы государств и правительств должны подтвердить приверженность иранскому соглашению. "Я хотел бы, чтобы наша дискуссия подтвердила без каких-либо сомнений, что до тех пор, пока Иран выполняет условия сделки, ЕС будет их тоже соблюдать", - подчеркнул он.

Кроме того, как сообщил журналистам в Брюсселе источник в Совете ЕС, лидеры сообщества намерены обсудить меры по защите экономических интересов союза после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. "[Глава Еврокомиссии Жан-Клод] Юнкер и [глава дипломатии ЕС Федерика] Могерини представят различные варианты того, как можно защитить экономические интересы и инвестиции ЕС после выхода США из ядерной сделки", - сказал он.

По словам дипломата, по итогам саммита в Софии лидеры ЕС подтвердят приверженность сообщества сделке по Ирану. "ЕС направит ясное послание о том, что до тех пор, пока Иран выполняет свои обязательства, ЕС будет придерживаться соглашения. Это будет главное послание", - подчеркнул он.



