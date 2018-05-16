По делу о коррупционном скандале ПАСЕ применил по отношению к 4 депутатам от Азербайджана санкции

Независимый комитет в ПАСЕ, проводящий расследование в отношении Азербайджана, принял решение о заморозке мандатов 4 депутатов во главе с руководителем делегации Самедом Сеидовым: их лишили права голоса. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает украинская пресса.

Кроме самого Самеда Сеидова санкции коснулись Сезара Флорина Преды, Педро Аграмунта и Жорди Шуклы. Санкции запрещают Педро Аграмунту участвовать в наблюдательных миссиях и занимать должность докладчика в течение 10 лет.

Бывшего президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта на 10 лет лишили почти всех прав члена ПАСЕ, сообщил вице-президент ассамблеи, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев. Санкции против Жорди Шуклы, Чезара Флорина Преды и Самеда Сеидова будут действовать два года.

"Аграмунта и бывшего докладчика по Украине Шуклу признали виновными в серьезном нарушении кодекса поведения вследствие коррупционного скандала, связанного с Азербайджаном. Оба лишены всех предусмотренных правилами прав членов ПАСЕ, кроме права голоса и права инициировать резолюции. Санкции против Аграмунта введены на 10 лет, против Шуклы – на два года", – написал Владимир Арьев.

В комментарии Арьев уточнил, что комитет согласился с необходимостью наказать депутатов, хотя юридически их вина еще не доказана. Решение основывалось на докладе внешней следственной группы о системной коррупции в ПАСЕ.

Кроме Аграмунта и Шуклы, по словам украинского депутата, под санкции попали делегаты Чезар Флорин Преда и Самед Сеидов. Ограничительные меры введены против них на два года.

По данным издания, Аграмунт присутствовал на заседании и был "крайне возмущен докладом".

Как сообщалось ранее, Совет Европы начал расследование по поводу коррупционного скандала в ПАСЕ в связи с Азербайджаном, который оказался в нем замешан. Ряд чиновников ПАСЕ обвиняются в принятии решений в пользу Азербайджана за взятки. Об этом сообщает агентство BBC.

В частности, есть подозрения, что Азербайджан оказывал влияние на принятии решений в свою пользу в 2013 году, когда голосованием был отвергнут доклад немецкого депутата Кристофа Штрассера о нарушениях прав человека в Азербайджане, в котором он призывал власти Азербайджана освободить политзаключенных. По некоторым слухам, одному из членов ПАСЕ – Луке Волонте, заплатили за это 2.5 млн долларов.

Расследование по поводу коррупционного скандала в ПАСЕ будут вести 3 известных юриста: бывший председатель ЕСПЧ Николас Братца (Объединенное Королевство), известный французский судья по антитеррористическим расследованием Жан-Луи Бругьер и бывший судья ЕСПЧ Элизабет Фура из Швеции.

Результаты расследования будут опубликованы в конце 2017 года. Азербайджан все предъявляемые обвинения отрицает.

Правозащитная организация «Инициатива европейской стабильности» в декабре 2016 года опубликовала доклад, в котором говорится о том, что были утверждения о лоббинге в пользу Азербайджана за взятки некоторым чиновникам из ОБСЕ.

В марте 2017 года генсек СЕ Ягланд потребовал от председателя ПАСЕ Аграмунта «немедленно сформировать комиссию по расследованию». В пользу этого требования высказались многие депутаты ПАСЕ, которые подчеркнули, что «серьезные и убедительные обвинения вредят полноценности ПАСЕ».