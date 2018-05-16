Астероид размером с аэробус пролетел в 203,4 тыс. км от Земли

Астероид размером с аэробус пронесся во вторник на сравнительно близком расстоянии от Земли, не создав угрозы столкновения с ней. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили исследователи из Центра малых планет (ЦМТ) при Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже (штат Массачусетс).

Как отмечается на сайте ЦМТ, астероид, получивший название 2010 WC9, приблизился к Земле на 203,4 тысячи км в 18:05 по времени восточного побережья США (01:05 мск среды), пролетев между нашей планетой и Луной, которая вращается на удалении 384 тысяч км. Он имеет в диаметре от 36 до 119 метров, мчится со скоростью примерно 13 км в секунду и совершает один оборот вокруг Солнца за 1,12 земного года.