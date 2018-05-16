Главы МИД Ирана и "евротройки" (Франция, Великобритания, Германия) посредников ООН достигли политической договоренности о мерах по сохранению ядерной сделки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров в Брюсселе.

"Мы запустили процесс. Мы достигли политической договоренности о дальнейших шагах для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий. Многое будет зависеть от того, что будет сделано в ближайшие недели. Мы должны получить необходимые гарантии, и от этого будет зависеть, как быстро мы сможем двигаться вперед", - сказал он.

Глава иранской дипломатии также выразил удовлетворение конструктивным характером встречи с европейскими коллегами. По его мнению, договоренность о конкретных мерах по поддержке ядерной сделки может быть достигнута "в течение ближайших недель".



