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В США более 400 тысяч человек остались без света


Более 400 тысяч человек на северо-востоке США остались без света и электроэнергии из-за мощных бурь. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал ABC News.

По данным телеканала, суровая погода обрушилась на территории штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Коннектикут. Жителям пришлось столкнуться с ливнями, грозой, наводнением, ветром с порывами до 35 метров в секунду, кроме того, ожидается торнадо.

Из-за непогоды было частично приостановлено железнодорожное сообщение и движение всех пригородных поездов, следующих по направлению к Центральному вокзалу в Нью-Йорке и от него.

Синоптики сообщают, что ливни и наводнения будут длиться в течение всей недели.

 

 




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