КНДР может пересмотреть саммит с США, если те будут требовать только денуклеаризации

КНДР может пересмотреть договоренность о саммите с США, если те продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду заявил первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван.

"Мы не заинтересованы в переговорах, которые требуют от нас в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия", - приводит его слова агентство ЦТАК. "Нам ничего не останется, как пересмотреть вопрос о том, давать ли согласие на саммит с США", - добавил он.

Во вторник агентство ЦТАК сообщило о том, что власти КНДР отменили намеченные на 16 мая переговоры с Сеулом, поскольку в минувшую пятницу начались американо-южнокорейские военно-воздушные учения Max Thunder.

Пхеньян также поставил под вопрос проведение саммита США - КНДР.

Госдеп отреагировал на угрозу Ким Чен Ына отменить встречу с Трампом.

Вашингтон не получал от Пхеньяна никаких уведомлений об отмене встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом заявила журналистам представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Нойерт подчеркнула, что подготовка к переговорам будет продолжена.