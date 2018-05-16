ЕС договорился с Ираном о выработке мер для продолжения инвестиций

ЕС и Иран договорились на встрече в Брюсселе выработать в ближайшие недели практические решения, которые позволили бы продолжить инвестиции в эту страну и заключение контрактов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ранее Могерини сообщила, что стороны договорись инициировать "интенсивные экспертные консультации", в рамках которых в ближайшие несколько недель предстоит найти решения для продолжения сотрудничества в сфере транспорта, финансов и энергетики.

Среди сфер, над которыми эксперты будут работать, Могерини назвала также выработку механизмов содействия экономическому и финансовому сотрудничеству, в том числе путем оказания практической поддержки торговле и инвестициям.