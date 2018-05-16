Госминистр Арцаха Араик Арутюнян принял слушателей Дипломатической школы Министерства иностранных дел Армении

15 мая государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян принял слушателей Дипломатической школы Министерства иностранных дел Республики Армения во главе с ее директором, послом Ваге Габриеляном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Арцаха.

А. Арутюнян представил будущим дипломатам основные достижения и показатели, зафиксированные в разных направлениях экономики Арцаха за последние годы. По словам государственного министра, достижения, достигнутые в результате последовательной политики, создают новые возможности для стабильной и прогнозируемой экономики, что оказало положительное влияние, как на ослабление социальной напряженности, так и на улучшение демографических показателей.«Мы прекрасно понимаем, что существование сильного и защищенного Арцаха в экономической, политической и сфере безопасности даст серьезное преимущество армянской стороне в переговорном процессе. В этом смысле мы прилагаем большие усилия, и я с удовлетворением должен отметить, что у нас есть безусловная поддержка Республики Армения и Диаспоры в этом вопросе», - подчеркнул А. Арутюнян.В ходе встречи государственный министр также ответил на различные вопросы, представляющие интерес для слушателей Дипломатической школы.Ваге Габриелян, директор Дипломатической школы Министерства иностранных дел Республики Армения, поблагодарил А. Арутюняна за теплый прием и за ответы на вопросы слушателей школы. Он также отметил, что во время этого визита большое внимание было уделено ознакомлению с экономическими проектами.На встрече также присутствовала заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян.