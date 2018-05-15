Эрдоган обвинил Нетаньяху в апартеиде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил израильского премьера Биньямина Нетаньяху в проведении политики апартеида и преступлениях против палестинцев.

"Нетаньяху является премьер-министром государства апартеида, которое в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН оккупирует земли беззащитных людей. У него на руках кровь палестинцев, и он не может скрыть преступлений, нападая на Турцию. Хотите поучиться человечности? Читайте десять заповедей", - как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», написал глава государства в Twitter.

Ранее Анкара высказала израильскому послу пожелание покинуть турецкую территорию. Дипломата также проинформировали об отзыве для консультаций посла Турции в Тель-Авиве.

Отношения Израиля и мусульманских стран ухудшились на фоне эскалации насилия в секторе Газа. Причиной обострения конфликта стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.