Наше правительство ни на секунду не должно забывать, благодаря кому оказалось у власти: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подчеркивает необходимость участия общества в процессах эффективного принятия решений. Как сообщает Арменпресс, об этом он сообщил во время представления новоназначенного главу министерства здравоохранения.

«У нас есть работодатель, которому должны быть четко ясны причинно-следственные связи наших действий, и мы должны сделать наши решения понятными для людей, только после этого выполнять их», - сказал Никол Пашинян, добавив, что люди должны сформировать культуру, чтобы их голоса были услышаны.

По словам премьер-министра, одним из приоритетов в сферы является то, что никто, нуждающийся в медицинской помощи, не должен оставаться у «дверей больниц».

«Система госзаказа исчерпала себя, очевидно, что нам нужно шагнуть дальше и попытаться ввести еще одну систему для решения этой проблемы», - сказал премьер.

Он выразил надежду, что существующие проблемы будут эффективно решены в кратчайшие сроки. В то же время он посоветовал не делать поспешных шагов, которые могли бы привести к большему количеству проблем.