Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян направил поздравительное послание Зограбу Мнацаканяну по случаю его назначения на должность министра иностранных дел Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в своем послании Глава МИД Арцаха, в частности, выразил уверенность, что сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами двух государств продолжится и еще более укрепится во благо реализации общеармянских целей.

Масис Маилян выразил также надежду, что в ближайшем будущем в Арцахе представится возможность обсудить с Зограбом Мнацаканяном вопросы, представляющие взаимный интерес.