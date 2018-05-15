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Масис Маилян направил поздравительное послание Зограбу Мнацаканяну


Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян направил поздравительное послание Зограбу Мнацаканяну по случаю его назначения на должность министра иностранных дел Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в своем послании Глава МИД Арцаха, в частности, выразил уверенность, что сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами двух государств продолжится и еще более укрепится во благо реализации общеармянских целей.

Масис Маилян выразил также надежду, что в ближайшем будущем в Арцахе представится возможность обсудить с Зограбом Мнацаканяном вопросы, представляющие взаимный интерес. 




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