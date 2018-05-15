Сопредседатели Минской группы планируют встречу с руководством Армении в июне
Сопредседатели Минской группы планируют встречу с руководством Армении в июне. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ОБСЕ, 15 мая сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик встретились с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
Стороны обсудили пути продвижения мирного процесса. Личный представитель сообщил об относительной стабильности на линии соприкосновения. Глава МИД Азербайджана выразил готовность своей страны как можно скорее возобновить активные переговоры.
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