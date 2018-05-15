Соседями Пашиняна в правительственном доме являются Серж Саргсян и Эдвард Налбандян

Семья премьер-министра Армении Николa Пашиняна переехала и живет в правительственном доме, где их соседями являются третий президент Армении Серж Саргсян и бывший министр иностранных дел Эдвард Налбандян.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе Facebook пресс-конференции на радио «Свобода» сказала жена премьер-министра Анна Акопян.

«Дом Сержа Саркисяна находится справа от нашего дома, то есть наши соседи - Серж и Рита Саргсяны, а слева - дом бывшего министра иностранных дел Эдварда Налбандяна», - сказала она, отметив, что она никогда не видела своих соседей.

Коснувшись обещания премьера выйти в прямой эфир из правительственного дома, Анна Акопян сказала, что Пашинян несколько раз пытался, но не получилось: «Он пробовал несколько раз, но время было неудобное, было темно, поэтому я думаю, он выполнит обещание в скором будущем».