Премьер-министр Армении представил сотрудникам ведомств новоназначенных министров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил министерства транспорта, связи и информационных технологий; юстиции; по труду и социальным вопросам; здравоохранения; энергетических инфраструктур и природных ресурсов; образования и науки; культуры; спорта и молодёжи; диаспоры; территориального управления и развития; экономического развития и инвестиций; финансов. Глава правительства представил сотрудникам ведомств новоназначенных министров.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр Пашинян коснулся касающихся отдельных сфер задач, возможностей их решения и дал ответственным соответствующие поручения. Руководитель исполнительной власти подчеркнул важность повышения эффективности системы государственного управления и реализации последовательных шагов по разным направлениям, которые будут способствовать развитию сферы, решению проблем граждан и улучшению оказываемых услуг.

Премьер-министр пожелал новоназначенным членам правительства плодотворной работы.