Czech Airlines вернется в Ереван

С 8 июня в Ереван возобновляет регулярные рейсы Czech Airlines, сообщает Арменпресс со ссылкой на ATO.RU.

«Несмотря на то что выполнение рейсов анонсировано лишь до 7 сентября, возврат этого перевозчика в столицу Армении спустя почти четыре года (авиакомпания выполняла рейсы в местный аэропорт «Звартноц» с июня 2003 г. по октябрь 2014 г.) можно назвать показательным для СНГ в целом», - пишет сайт.

В Czech Airlines объяснили, что авиасообщение между Прагой и Ереваном было прервано вследствие кризиса в России, падения рубля и валют в странах, соседствующих с ней, и последующего снижения спроса на полеты в Чехию.

"В прошлом году рынки в Восточной Европе и закавказских республиках стабилизировались и во многих аспектах вернулись к уровню до кризиса 2014 г. Это подтверждается растущим спросом на воздушные перевозки не только из России, но и из Армении в Чехию. Вот почему мы решили вернуться на армянский рынок и восстановить регулярное авиасообщение между Ереваном и Прагой, — прокомментировал коммерческий директор Czech Airlines Ян Тот. — Этот маршрут в первую очередь предназначен для пассажиров, приезжающих из Армении в Прагу.

Рейсы стыкуются с нашими регулярными рейсами в/из Германии, Бельгии, Франции или Скандинавии, где проживает многочисленная армянская диаспора. Однако и среди чешских путешественников в последние годы значительно возросла популярность закавказских направлений, поэтому мы твердо убеждены, что этот маршрут будет пользоваться заслуженным интересом и в Чешской Республике".

Полеты между Ереваном и Прагой будут выполняться дважды в неделю на самолетах Airbus A319.