Председатель правительства Королевства Испания Мариано Рахой направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с избранием на пост премьер-министра Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в поздравительном послании говорится

«От имени правительства и от себя лично хочу направить Вам свои самые искренние поздравления в связи с назначением премьер-министром Армении.

Верю, что в рамках Вашего пребывания в должности Испания и Армения продолжат укреплять существующие между двумя нашими народами хорошие и добрососедские отношения в том же духе взаимопонимания и сотрудничества.

Можете быть уверены, господин премьер-министр, что в лице Испании Вы имеете твёрдого единомышленника в вопросе укрепления связей между Арменией и Евросоюзом»