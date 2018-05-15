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Новая встреча высокого уровня по Сирии пройдет в Сочи в июле


Новая международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в июле в Сочи. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом во вторник сообщил замглавы МИД Казахстана Ержан Ашикбаев, зачитывая заявление России, Турции и Ирана по итогам девятого раунда переговоров по Сирии в Астане 14-15 мая.

"Решили провести следующую международную встречу высокого уровня по Сирии в Сочи в июле 2018 года", - информировал Ашикбаев.

Страны-гаранты также выразили искреннюю признательность президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и властям республики за проведение в Астане девятого раунда переговоров по Сирии.



 




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