Азиатские индексы - 15-05-18

ТОКИО, 15 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.21% и составил 22818.02 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.04% и составил 1805.15 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.57% и составил 3192.12 пункта, а HANG SENG снизился на 1.23% и составил 31152.03 пункта.