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Надеюсь, что в Армении будут новые инвестиции, особенно из Диаспоры: Пашинян


Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 мая представил сотрудникам министерства новоназначенного министра территориального управления и развития Армении Сурена Папикяна.

Как сообщает Арменпресс, премьер-министр отметил, что придает большое значение проблеме равномерного территориального развития и видит новые возможности для его реализации в этой новой ситуации.

«Я надеюсь, что новые инвестиции придут в Армению и особенно из Диаспоры. Это также будет способствовать территориальному развитию. Я надеюсь, что философия изменится в этой новой политической ситуации, люди будут больше думать о создании рабочих мест в областях», - сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Он заявил, что ирригационную систему нужно сделать такой доступной, как электричество. «Мы должны работать над эффективностью деятельности органов местного самоуправления», - сказал премьер.

Новоназначенный министр Папикян отметил, что встретился с отраслевыми представителями. «Мы готовы работать над теми вопросами, которые вы озвучили», - сказал он.

Сурен Папикян подчеркнул, что необходимо внести вклад в развитие внутренней демократии. Премьер-министр Пашинян добавил, что общественность должна участвовать в процессах управления, и реформы должны быть поддержаны общественностью, чтобы быть эффективными.




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