На границе Израиля и Палестины продолжились столкновения протестующих с военными

Палестинские манифестанты продолжают во вторник акции протеста на границе с Израилем. Как сообщает Associated Press, на Западном берегу реки Иордан начались столкновения палестинцев с израильскими военными. Митинги проходят в Вифлееме и Рамалле, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Протестующие жгут шины и бросают камни в израильских военных, которые в ответ применяют слезоточивый газ.

Новые беспорядки последовали за ожесточенными столкновениями, которые произошли в понедельник 14 мая в Секторе Газа и были приурочены к годовщине основания Израиля, а также к церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме. В результате противостояния погибли 59 палестинцев (по другим данным, 58 - ИФ), более 2 тыс. получили ранения.

На Западном берегу реки Иордан объявлена всеобщая забастовка в знак протеста против убийств протестующих палестинцев на границе сектора Газа.

Кроме того, во вторник палестинцы вспоминают события 70-летней давности: 15 мая - это день Накба, или "День катастрофы", в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Израиль настаивает, что группировка ХАМАС использует демонстрантов, чтобы скрыть готовящиеся атаки на соседнее государство.