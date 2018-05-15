Президент Республики принял группу слушателей дипломатической школы министерства иностранных дел Республики Армения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 15 мая принял группу слушателей дипломатической школы министерства иностранных дел Республики Армения во главе с ректором учреждения Ваге Габриеляном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече были затронуты разные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики республики, региональных процессов.