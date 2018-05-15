Джонсон: сотрудничество с РФ продолжится, несмотря на кризис

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заверил, что взаимодействие с Россией продолжится, несмотря на то, что отношения между странами очень сложны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Наша политика (в отношении России) строится по принципу "взаимодействуй, но остерегайся", и мы продолжим в тех ситуациях, когда это необходимо и возможно, взаимодействовать с Россией в дипломатическом и культурном плане, но отношения, конечно, сложные", - сказал Джонсон, выступая во вторник в Палате общин британского парламента.

Главу МИД также спросили о том, не стоит ли Великобритании ужесточить санкции против России за счет включения в черный список российских нефтяных и газовых компаний. "Мы рассмотрим все возможности, как только мы выйдем из ЕС и возьмем обратно под контроль нашу санкционную политику", - ответил Джонсон.