Председатель НС Армении принял вице-спикера парламента Швеции

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 15 мая принял делегацию, возглавляемую вице-спикером парламента (Риксдага) Швеции Бёрном Сёдером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостей, спикер НС подчеркнул важность многогранного и взаимовыгодного сотрудничества со Швецией, активизации межпарламентских контактов, чему содействуют также слаженная работа действующих в законодательных органах двух стран групп дружбы и взаимные визиты парламентариев.

В оценке председателя НС, Швеция по праву считается одной из образцовых стран в плане защиты демократии и прав человека. В этом контексте А.Баблоян высоко оценил содействие Швеции демократическим процессам в Армении и подтвердил готовность армянской стороны продолжать и углублять конструктивный диалог.

Глава законодательного органа, представляя внутриполитические развития, подчеркнул, что имевшие место в Армении события – свидетельство становления демократии в Армении, что отныне является необратимой реальностью.

“Главное для нас – безопасность нашей страны и благополучие народа”, - отметил А.Баблоян.

Обратившись к подписанному между Арменией и Евросоюзом Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, Председатель НС отметил, что оно открывает новую страницу в истории отношений. Он выразил надежду, что парламент Швеции в возможно сжатые сроки ратифицирует документ.

Вице-спикер парламента Швеции Бёрн Сёдер также подчеркнул важность расширения двусторонних связей, активизации межпарламентского взаимодействия. Коснувшись внутриполитических развитий в Армении, он выразил мнение, что демократические проявления в Армении способствовали росту международного авторитета страны. Вице-спикер шведского парламента заверил, что его страна и впредь будет поддерживать Армению в ее инициативах.