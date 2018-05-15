«Монструозный» аллигатор прогулялся по полю для гольфа
Гигантский аллигатор неспешно прошелся по полю для гольфа, в то время как группа оленей наблюдала за ним с безопасного расстояния. На видео необычной прогулки обратило внимание местное издание WQAD 8.
Инцидент произошел в американском городе Бофорт, штат Южная Каролина, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
«Тут БОЛЬШОЙ аллигатор в Бофорте. Зацените, как гигант длиной более 3,5 метров прогуливается по полю для гольфа в Ocean Creek. Никто с ним не связывается...» — говорится в подписи к ролику.
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