Состояние раненного в Арцахе военнослужащего крайне тяжелое

Состояние раненного 13-го мая в Арцахе военнослужащего крайне тяжелое. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала начальник военно-медицинского управления МО Армении Гаянэ Ованнисян.

«Военнослужащего ранили в область живота ночью 13-го мая, после чего его доставили в Степанакертский госпиталь, где его оперировали. После стабилизации его состояния раненый был доставлен в Центральный военный госпиталь. Сейчас он в отделении реанимации, подключен к ИВЛ»,- сказала начальник военно-медицинского управления МО Армении Гаянэ Ованнисян. По ее словам, сейчас необходимости в повторном оперативном вмешательстве нет. «Гемодинамика стабильная, он получает необходимое лечение»,- сказала начальник военно-медицинского управления МО Армении Гаянэ Ованнисян.

Получившего накануне ранение военнослужащего Шамхала Петросяна в настоящее время перевозят в Ереван. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.





Как сообщалось ранее, 13-го мая около 22:35 в результате выстрела со стороны противника по направлению боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части военнослужащий-срочник, сержант Шамхал Петросян получил проникающее огнестрельное ранение в области брюшной полости. Он был доставлен в военный госпиталь и прооперирован. Его состояние оценивалось как тяжелое.