СМИ сообщили о госпитализации палестинского лидера

Палестинский лидер Махмуд Аббас госпитализирован в Рамаллахе для проведения хирургической операции на среднем ухе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство WAFA.

Ожидается, что после небольшого отоларингологического вмешательства глава ПНА будет выписан из больницы в течение нескольких часов.