Далай-лама рассказал, как принять сложное решение

Далай-лама рассказал, что для принятия правильного решения в сложной ситуации надо проанализировать ее без эмоций и страхов, непредвзято, посоветоваться с искренними друзьями, а потом уже сделать выбор и не жалеть о нем, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Необходимо максимально задействовать свои умственные способности, анализировать снова и снова. Нельзя позволять, чтобы эмоции влияли на ваше решение. Если вы примете какое-то решение под действием эмоций, то потом, когда эмоции улягутся, вы увидите, что решение было ошибочным. Сильные эмоции затрудняют нашу способность мыслить. Они делают наше отношение предвзятым. А любое решение, принятое под действием предвзятости, будет ошибочным", — сказал Далай-лама в интервью РИА Новости по итогам встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в Дхарамсале.

Чтобы сделать правильный выбор, подчеркнул он, необходимы "покой ума" и "тщательное объективное исследование". "Нельзя отталкиваться от желаний и делать выбор в пользу желательного для вас исхода. Принимая решение, необходимо смотреть на вещи трезво", — отметил духовный лидер буддистов.

По его словам, также очень важно "посоветоваться с другом, с несколькими друзьями, искренними друзьями".