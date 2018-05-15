Депутат Национального Собрания Армении от фракции «Елк» Эдмон Марукян не претендует на должность генерального прокурора Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сам Эдмон Марукян: сегодня в беседе с журналистами в парламенте он опроверг сведения о том, что он станет генеральным прокурором Армении.

«Подобного обсуждения не было, не знаю, откуда в прессе взялись такие публикации. Лично я не претендую на должность генпрокурора. Есть вопросы – и мы их поднимаем. Если обратитесь к нашим прошлогодним обсуждениям, увидите, что те же вопросы поднимались и тогда», – заявил Марукян.

В ответ на вопрос, как он представляет дальнейшую совместную работу с генпрокурором Армении Артуром Давтяном, депутат отметил, что у генпрокурора своя миссия, ее он должен осуществлять вне зависимости от перегруппировки политических сил.

При этом Марукян добавил, что они могут в будущем обсудить вопросы выражения недоверия независимым органам и избранным чиновникам.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.