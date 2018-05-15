Президент Армении Армен Саркисян встретился 15-го мая с бывшими сотрудниками завода «Наирит»: бывшим директором Кареном Исраэляном, членами координационной группы сотрудников завода «Наирит» и их адвокатом Тиграном Саргсяном. Как передает «Арменпресс», договоренность об этой встрече была достигнута 7-го мая, когда президент Армении Армен Саркисян встретился с бывшими сотрудниками завода «Наирит», проводящими акцию протеста у его резиденции.

Адвокат Тигран Саргсян представил недовольство сотрудников завода «Наирит» работой судебной системы, поскольку они считают судей по делу завода «Наирит» предвзятыми. По мению адвоката, права сотрудников завода «Наирит» попираются, судьи намеренно затягивают судебные процессы.

Президент Армении Армен Саркисян сказал, что в связи с новой внутриполитической ситуацией в стране постепенно выправится и работа судов, кроме того, он сообщил, что в меру своих конституционных полномочий он обсудил вопросы с руководителямим системы.