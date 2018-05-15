Москва не исключает выхода Ирана из сделки по ядерной программе. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на экспертной дискуссии по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на дискуссионной площадке клуба "Валдай".

"Думаю, что полностью сбрасывать со счетов сценарий выхода Ирана из соглашения, если не получится на устраивающей Иран основе договориться с остальными участниками, нельзя", - сказал он.

Замглавы МИД РФ отметил, что опасность усиления военной напряженности на Ближнем Востоке после решения США возрастает. "Мы не хотели бы, чтобы выход США из СВПД стал прелюдией к дальнейшему нарастанию военной напряженности на Ближнем Востоке, хотя опасность этого очевидна", - сказал он