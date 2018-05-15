СМИ: Китай установил мировой рекорд по имитации пребывания людей на Луне

Студенты Пекинского университета авиации и космонавтики завершили 370-дневный эксперимент по имитации жизни людей на Луне, поставив мировой рекорд по его длительности. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета China Daily.

Все это время восемь добровольцев, юноши и девушки, сменяя друг друга на каждом из трех этапов проекта, по четыре человека находились в специальной капсуле площадью чуть более 150 кв. метров, которая расположена на университетской территории и представляет собой копию лунного модуля "Юэгун-1" ("Лунный дворец-1").

"Система доказала свою самодостаточность на 98% - она функционировала стабильно, с высокой степенью эффективности обеспечивая жизнь экипажа", - заявил главный конструктор "Юэгун-1" Лю Хун. Ожидается, что в ближайшем будущем благодаря этому проекту Китай сможет с большей эффективностью приступить к следующему, ключевому этапу по созданию базы на Луне.

"Юэгун-1" разделен на жилую зону и две "теплицы" - отсеки для выращивания растений. Каждый из них представляет собой специально оборудованное помещение площадью 50 и 60 кв. метров соответственно с высотой потолка 3,5 метра. Площадь жилого модуля составляет 42 кв. метра. В этом пространстве размещены четыре одиночные спальни, общая комната, ванная, а также помещение для переработки отходов и отсек для выращивания животных.