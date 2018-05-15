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Пашинян ожидает, что фракция РПА утвердит программу нового правительства


Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что парламентская фракция Республиканской партии Армении (РПА), которая составляет большинство в парламенте, утвердит программу нового правительства.

«Я думаю, да, РПА одобрит, и мы будем нормально работать. Никто не должен поддаваться соблазну неправильно оценивать политическую ситуацию», - сказал премьер-министр на брифинге в ответ на вопрос Арменпресс.

Комментируя вопрос о сроках проведения внеочередных выборов, премьер-министр сказал: «Мы обсудим это. Думаю, в этом году (выборы пройдут – ред.)».


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