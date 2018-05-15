Пашинян ожидает, что фракция РПА утвердит программу нового правительства
Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что парламентская фракция Республиканской партии Армении (РПА), которая составляет большинство в парламенте, утвердит программу нового правительства.
«Я думаю, да, РПА одобрит, и мы будем нормально работать. Никто не должен поддаваться соблазну неправильно оценивать политическую ситуацию», - сказал премьер-министр на брифинге в ответ на вопрос Арменпресс.Комментируя вопрос о сроках проведения внеочередных выборов, премьер-министр сказал: «Мы обсудим это. Думаю, в этом году (выборы пройдут – ред.)».
- 18:16 Czech Airlines вернется в Ереван
- 18:14 Председатель правительства Королевства Испания Мариано Рахой направил поздравительное послание Николу Пашиняну
- 17:45 Новая встреча высокого уровня по Сирии пройдет в Сочи в июле
- 17:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-05-18
- 17:31 Азиатские индексы - 15-05-18
- 17:25 Надеюсь, что в Армении будут новые инвестиции, особенно из Диаспоры: Пашинян
- 17:24 Нетаньяху рекомендовал Эрдогану "не читать мораль" Израилю
- 17:05 На границе Израиля и Палестины продолжились столкновения протестующих с военными
- 16:58 Президент Республики принял группу слушателей дипломатической школы министерства иностранных дел Республики Армения
- 16:57 Шаген Авагян назначен советником президента Республики Армения
- 16:55 Джонсон: сотрудничество с РФ продолжится, несмотря на кризис
- 16:51 Председатель НС Армении принял вице-спикера парламента Швеции
- 16:47 «Монструозный» аллигатор прогулялся по полю для гольфа
- 16:38 Состояние раненного в Арцахе военнослужащего крайне тяжелое
- 16:37 Путин открыл Крымский мост
- 16:30 Роухани: Иран не будет выходить из ядерной сделки, пока она приносит ему выгоду
- 16:27 "Тошнотворно": десятки зрителей ушли с премьеры нового фильма фон Триера
- 16:22 СМИ сообщили о госпитализации палестинского лидера
- 16:20 Далай-лама рассказал, как принять сложное решение
- 16:02 Армен Саркисян встретился с бывшими сотрудниками завода «Наирит»
- 16:00 Эдмон Марукян не претендует на должность генерального прокурора Армении
- 15:55 Москва не исключает выхода Ирана из сделки по ядерной программе
- 15:51 Армен Арутюнян освобожден от должности Главного принудительного исполнителя Республики Армения
- 15:48 СМИ: Китай установил мировой рекорд по имитации пребывания людей на Луне
- 15:43 Левон Тер-Петросян обсудил с новоназначенным послом Италии внутриполитическое положение в Армении
- 15:42 Пашинян ожидает, что фракция РПА утвердит программу нового правительства
- 15:39 Премьер-министр Чешской Республики направил поздравительное послание премьер- министру Армении Николу Пашиняну
- 15:25 Андрей Симонян уволен с должности заместителя министра транспорта
- 15:13 Цена нефти Brent превысила $79 впервые с ноября 2014 года
- 14:47 Почта Великобритании выпустила почтовые марки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
- 14:37 Никол Пашинян представил аппарату МИД Армении новоназначенного министра иностранных дел
- 14:34 В Армении нет политзаключенных: Генеральный прокурор Армении Save
- 14:32 Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в Каннах в знак протеста
- 14:27 В США поставят новый мюзикл по мотивам фильма "В джазе только девушки"
- 14:24 Картины Матисса, Малевича, Пикассо и Ван Гога выставили на аукцион Christie’s в Нью-Йорке
21:40, 13.05.2018
Просмотрели 5089 раз В письме Пашиняну Леонтьев принес извинения за свой неподобающий комментарий — пресс-служба премьера
20:30, 10.05.2018
Просмотрели 4659 раз Артур Ванецян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения
18:03, 09.05.2018
Просмотрели 2185 раз Наши усилия должны быть направлены на международное признание Республики Арцах: премьер-министр Армении встретился с президентом Арцаха
18:51, 11.05.2018
Просмотрели 1471 раз Сурен Папикян назначен министром территориального управления и развития, а Мхитар Айрапетян – министром диаспоры Республики Армения
20:05, 12.05.2018
Просмотрели 1344 раз Зограб Мнацаканян назначен министром иностранных дел Республики Армения