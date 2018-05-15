Пашинян ожидает, что фракция РПА утвердит программу нового правительства

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что парламентская фракция Республиканской партии Армении (РПА), которая составляет большинство в парламенте, утвердит программу нового правительства.

«Я думаю, да, РПА одобрит, и мы будем нормально работать. Никто не должен поддаваться соблазну неправильно оценивать политическую ситуацию», - сказал премьер-министр на брифинге в ответ на вопрос Арменпресс.

Комментируя вопрос о сроках проведения внеочередных выборов, премьер-министр сказал: «(выборы пройдут – ред.)».