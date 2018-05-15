Премьер-министр Чешской Республики направил поздравительное послание премьер- министру Армении Николу Пашиняну

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи со вступлением на должность и пожелал ему успехов в этой ответственной работе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в поздравительном послании премьер-министра Чехии говорится:

«Прошу принять мои искренние поздравления в связи с назначением на должность премьер-министра Республики Армения.

Последние события являются свидетельством сильного демократического духа армянского народа. Я убеждён, что несмотря на многочисленные текущие вызовы, Ваша деятельность в качестве премьер-министра будет способствовать мирному и свободному развитию страны.

Хочу Вас заверить, что Республика Чехия готова содействовать всем вашим усилиям, направленным на укрепление демократических принципов и институтов в Армении и поддержит Вас в процессе реформ. Мы особенно ожидаем сотрудничать в рамках претворения в жизнь соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве ЕС-Республика Армения».