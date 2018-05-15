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Цена нефти Brent превысила $79 впервые с ноября 2014 года


Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1%, до $79,02 за баррель, свидетельствуют данные торгов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $79 за баррель 25 ноября 2014 года.



 

 

 




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