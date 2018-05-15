Почта Великобритании выпустила почтовые марки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Королевская почта Великобритании выпустила новые марки с изображениями принца Гарри и Меган Маркл специально к их свадьбе, намеченной на ближайшую субботу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник газета Daily Express.

Четыре миниатюры сделаны по фотографиям известного фотомастера Алексия Любомирского. 42-летний Любомирский также выступит в качестве официального фотографа на церемонию венчания, которая пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Серия почтовых миниатюр стоимостью £4,44 ($6) поступит в обращение утром в день торжества.

Ранее изображения принца Гарри и Меган Маркл появились на новой монете номиналом £5.