В Армении нет политзаключенных: Генеральный прокурор Армении Save

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян заявил, что в Армении нет политзаключенных: за последние годы об этом свидетельствуют данные мониторинга многочисленных правозащитных международных ирганизаций. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

«Получается так, что все мы цитируем определение понятия «политзаключенный», данные в соответствующих документах, а как только дело доходит до комментирования, все впадают в крайности. Часто бытует мнение, что любое обвинение в адрес человека, занимающегося политикой, делает его политзаключенным. Это не так, нужны соответствующие материалы»,- сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

«Сейчас мы должны сделать все, чтобы не умалить роль суда. В суде рассматриваются открытые, публичные доказательства, и после этого даются оценки»,- сказал он.

По поводу изменения меры пресечения в отношении Андриаса Гукасяна генеральный прокурор Армении Артур Давтян сказал, что это было сделано по решению суда, а с основаниями он пока не знаком.

На вопрос, как же премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что в Армении есть политзаключенные, а он утверждает обратное, генеральный прокурор Армении Артур Давтян сказал: «Любой чиновник может представить свое мнение, прокурор представляет свое мнение в ходе процесса – на основании материалов дела, и здесь я не вижу противоречий для совместной работы».

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.