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Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в Каннах в знак протеста


Американская актриса Кристен Стюарт прошлась босиком по красной дорожке Каннского кинофестиваля в знак протеста против официального дресс-кода мероприятия, предписывающего женщинам носить туфли на каблуках. Как передает Арменпресс, об этом пишет Time во вторник, 15 мая.

Отмечается, что артистка направлялась на премьеру фильма Спайка Ли «Черный клановец».




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