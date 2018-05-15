Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в Каннах в знак протеста

Американская актриса Кристен Стюарт прошлась босиком по красной дорожке Каннского кинофестиваля в знак протеста против официального дресс-кода мероприятия, предписывающего женщинам носить туфли на каблуках. Как передает Арменпресс, об этом пишет Time во вторник, 15 мая.

Отмечается, что артистка направлялась на премьеру фильма Спайка Ли «Черный клановец».