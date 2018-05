Популярная голливудская кинокомедия "В джазе только девушки" (Some Like It Hot, 1959) вскоре вернется на бродвейскую сцену. Как передает Арменпресс, об этом сообщил американский журнал Variety, напомнивший, что ранее кинолента дважды адаптировалась под формат мюзикла: в 1972 году под названием "Сахар" (Sugar) и в 2001-ом под своим оригинальным названием.

Продюсеры Нейл Мерон и Крейг Задан получили права на новую бродвейскую постановку от кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Кейси Николо займет место режиссера и будет отвечать за хореографию. Музыку для спектакля сочинят Скотт Уитман и Марк Шайман. Мэттью Лопез адаптирует оригинальный сценарий для сцены. Премьера намечена на 2020 год.

"В джазе только девушки" - музыкальная комедия режиссера Билли Уайлдера, в которой рассказывается о приключениях двух американских музыкантов, ставших свидетелями убийства. Спасаясь от гангстеров, они вынуждены переодеться в женщин и вступить в дамский джазовый оркестр, гастролировавший по стране. Главные роли с блеском исполнили Тони Кёртис, Джек Леммон и Мэрилин Монро.

Лента была высоко оценена критиками и понравилась зрителям во всем мире. Фильм номинировался на премию "Оскар" по шести категориям в 1960 году и в итоге завоевал статуэтку за лучший дизайн костюмов. Картина была также удостоена премии "Золотой глобус". В 2000 году Американский институт киноискусства поставил "В джазе только девушки" на первое место в списке лучших американских комедий в истории.