Картины Матисса, Малевича, Пикассо и Ван Гога выставили на аукцион Christie’s в Нью-Йорке

Картины художников Анри Матисса (1869-1954), Казимира Малевича (1878-1935), Пабло Пикассо (1881-1973), Винсента Ван Гога (1853-1890) выставлены во вторник на продажу аукционным домом Christie's, передает Арменпресс.

Как сообщила в беседе с ТАСС представитель аукционного дома, одним из самых дорогих лотов станет "Супрематическая композиция" Малевича. "Эта работа была создана в 1916 году и оценивается в $70 млн, - отметила она. - Торги начнутся в 19:00 (02:00 мск 16 мая) и завершатся в 21:30 (04:30 мск 16 мая)".

В очень крупную сумму - от $35 до 55 млн - оценивается выставленное на аукцион полотно кисти Винсента Ван Гога Vue de l’asile et de la Chapelle Saint-Paul de Mausole (Saint-Rmy) с изображением старого августинского монастыря в Сен-Реми. В $15-20 млн предварительно оценена выставленная на торги картина Анри Матисса "Одалиска со скрещенными за спиной руками" (Odalisque, mains dans le dos), написанная в Ницце в 1923 году. Созданное в Париже в 1901 году полотно Пабло Пикассо "Девочка с подвеской" (Fillette au pendentif), по мнению экспертов аукционного дома, может быть продано за $8-12 млн, а его "Натюрморт с головой быка" (Nature morte: Tte de taureau) - за $5-7 млн.