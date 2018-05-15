Генеральный прокурор Армении не считает смену исполнительной власти основанием для своей отставки
Генеральный прокурор Армении Артур Давтян не считает смену исполнительной власти основанием для своей отставки, поскольку прокуратура является независимым институтом. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян.
«В государственных институтах создаются независимые органы, для которых устанавливаются гарантии независимости их формирования и деятельности. Они необходимы, чтобы эти органы был независимы в первую очередь от исполнительной власти. Сейчас в нашей стране произошла смена исполнительной власти», - сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян.
НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.