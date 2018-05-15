Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил аппарату правительства вице-премьеров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 мая представил аппарату правительства первого вице-премьера Арарата Мирзояна, вице-премьеров Тиграна Авиняна и Мгера Григоряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в первую очередь, поздравил вице-премьеров с назначением, пожелав им успехов. «Нам предстоит важная работа, и мы должны оправдать надежды граждан Армении и армянского народа, потому что мы не должны забывать о том, что находимся здесь по решению народа, и отсюда должны уйти опять же по его решению», - отметил Пашинян. По его словам, граждане Армении должны почувствовать, что именно они являются самым важным источником принятия решений, и деятельность правительства должна быть логичной, с учетом доводов, которые, будучи представлены обществу, убедят и его в верности принятых решений. Никол Пашинян также подчеркнул, что исполнительная власть не должна идти по пути популизма, однако должно иметь мандат общества на свершение всех своих действий.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.