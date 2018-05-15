Ара Баблоян принял посла Японии в Армении Эйджи Тагучи

15 мая Председатель НС Ара Баблоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Эйджи Тагучи, посетившего парламент в связи с завершением дипломатической миссии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Высоко оценив нынешний уровень армяно-японских отношений, А.Баблоян отметил, что они строятся на дружбе и взаимном доверии. Председатель НС обратился к развитию двусторонних парламентских связей, подчеркнув важность активных контактов и взаимных визитов действующих в законодательных органах групп дружбы.

Глава парламента выразил признательность правительству Японии за осуществляемые в РА программы помощи, призвав посла в данном вопросе с удвоенной энергией сотрудничать с правительством.

А.Баблоян особо выделил усилия и личный вклад посла в оживление дружественных связей и эффективную реализацию совместных программ.

Председатель НС констатировал, что Армения – государство, продвигающееся по пути демократии, ярким свидетельством чего являются события последнего времени, когда полиция и демонстранты проявили толерантное и уважительное отношение друг к другу.

А.Баблоян высоко оценил взвешенную позицию Японии в вопросе урегулирования НК-проблемы, подчеркнув, что демократический Арцах никогда не может составить часть авторитарного Азербайджана. “Народ Арцаха представляет свое будущее независимым и демократическим – альтернативы этому быть не может”, - подчеркнул спикер парламента.

Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в свою очередь высоко оценил оживление в последние годы парламентских отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что Япония – сторонник мирного урегулирования НК-проблемы в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ. Г-н Тагучи отметил, что вскоре японский парламент ратифицирует двусторонний инвестиционный договор между Арменией и Японией, выразив надежду, что парламент РА также ратифицирует его в сжатые сроки.

А.Баблоян пожелал Эйджи Тагучи успехов в дальнейшей деятельности.