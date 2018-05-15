Делегация Мюнхенского университета посетила Национальный исследовательский университет обороны

14 мая делегация Мюнхенского военного университета Бундесвера Федеративной Республики Германия с ознакомительным визитом посетила Национальный исследовательский университет МО РА. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Национального исследовательского университета обороны МО РА

Начальник-основатель НИУО, генерал-лейтенант, доктор политических наук, профессор Гайк Котанджян в конференц-зале ученого совета Университета представил гостям деятельность Университета, а также подробные сведения об исследовательском (Институт национальных стратегических исследований – ИНСИ) и образовательном (Институт национального стратегического оборонно-безопасностного образования – ИНСОБО) компонентах НИУО. Профессор Котанджян подчеркнул, что образовательный процесс в Университете организован по модели ведущих западных и российских исследовательских университетов – путем переноса в аудиторию в качестве преподаваемого знания продуктов научно-прикладных исследований ИНСИ.

На встрече заместитель начальника НИУО по учебной части–начальник Института национального стратегического оборонно-безопасностного образования, полковник Сурен Давтян представил образовательную деятельность Университета. Заместитель начальника НИУО по научной работе–начальник Института национальных стратегических исследований, кандидат исторических наук Бениамин Погосян в своем докладе охарактеризовал динамику региональной безопасности на Южном Кавказе и в прилегающем регионе. Старший ученый-аналитик Центра регионального стратегического анализа ИНСИ НИУО, кандидат исторических наук Ваграм Петросян выступил с анализом роли курдского фактора в регионе. Начальник Центра политики национальной безопасности и информационно-коммуникационных технологий ИНСИ, кандидат технических наук Арман Григорян ознакомил гостей с осуществляемой Центром исследовательской деятельностью в сфере кибербезопасности и ИК технологий, в частности – с разработанными в НИУО проектами Национальной стратегии кибербезопасности РА и адаптации и внедрения в Армении системы ИКТ руководителей (CIO).

После докладов гости задали специалистам Университета вопросы относительно уравновешенной внешней политики РА, перспектив урегулирования Карабахского конфликта, отношений между РА и Ираном, возможностей вовлечения Армении в инициативу Китая «Один пояс – один путь», а также недавних внутриполитических процессов в государстве. Гости также подчеркнули важность роли НИУО МО РА в качестве платформы для стратегического диалога в научно-экспертном формате между союзниками и партнерами Армении – в условиях углубления конфликта РФ–Запад.

В завершении встречи члены делегации Университета Бундесвера высказали пожелание развивать сотрудничество между двумя университетами.