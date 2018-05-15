Франция - рядом с Арменией: премьер-министр Франции поздравил Пашиняна

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

«Сегодня – более, чем когда-либо, Франция находится рядом с Арменией, в вопросах сопровождения ее по дороге становления правового государства и консолидированных реформ.

Как вы знаете, Франция, в составе Минской группы ОБСЕ, ответственна за процесс мирного урегулирования карабахского конфликта путем переговоров. Франция продолжит свои усилия, направленные на поиск решений этого вопроса.

В подписании недавнего Всеобъемлющего соглашения Армения-ЕС Франция оказала свое действенное участие, и оно принесет новую динамику, которая, как я надеюсь, выразится в инвестициях и росте торгово-экономических связей между нашими странами.

Хорошие возможности предоставляет также саммит Франкофонии, который пройдет 11-12-го октября в Ереване»,- сказано, в частности, в поздравлении.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.