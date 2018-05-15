Шведская певица опубликовала хоум-видео

Шведская певица Люкке Ли ко Дню матери опубликовала клип на песню Utopia. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы. В запись вошли фрагменты хоум-видео, передает Арменпресс.

Кадры охватывают большой промежуток времени, от детства артистки до ее материнства — в 2016 году она родила сына. Трек Utopia войдет в альбом So Sad So Sexy, релиз которого намечен на 8 июня.