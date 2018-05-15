Глава ФАО: тенденция роста числа голодающих сохранится из-за конфликтов и катаклизмов

Тенденция роста числа голодающих в мире сохранится из-за продолжающихся конфликтов и природных катаклизмов, вызванных климатическими изменениями. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва.

"Очень грустно констатировать, что после постоянного снижения на протяжении последнего десятилетия уровня голодающих их число вновь поползло вверх. В 2016 году голод затронул 815 млн человек, что составляет 11% от общего населения планеты. И это на 38 млн человек больше, чем в предшествующем году. К сожалению, предварительные данные указывают на то, что и в 2017 году сохранится тенденция на увеличение числа голодающих", - сказал да Силва.

Ежегодно осенью ФАО представляет доклад о положении с голодом на планете, приводя данные за предыдущий год. Как указал генеральный директор, рост числа голодающих объясняется расширением военных конфликтов, а также следствием природных катаклизмов, к которым приводят климатические изменения. По словам главы ФАО, 60% всех страдающих от недоедания людей проживают в зонах конфликтов.

"Именно конфликты, которые ведут к уничтожению фермерских хозяйств, агроинфраструктуры и продовольственных запасов, продолжают быть основной угрозой продовольственной безопасности в 18 странах, 15 из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке. Более 20 млн человек в северо-восточной Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене находятся в группе риска", - сказал он. "Климатические катаклизмы, главным образом засуха, - продолжил да Силва, - являются основной причиной продовольственных кризисов в 23 странах, две трети которых находятся в Африке. Там 39 млн человек живут в условиях острой нехватки продовольствия".





