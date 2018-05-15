СМИ: Си Цзиньпин пообещал экономическую помощь КНДР в процессе ее денуклеаризации

Председатель КНР Си Цзиньпин заверил КНДР, что Пекин может оказать Пхеньяну экономическую помощь даже на промежуточных этапах ее денуклеаризации. Китайский руководитель лично заявил об этом лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время их встречи 7-8 мая в городе Далянь, как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета The Japan News со ссылкой на источники.

Си Цзиньпин в ходе этих переговоров подчеркнул, пишет издание, что Пхеньян должен заключить с США всеобъемлющее соглашение о ликвидации своего ядерного оружия. В процессе его выполнения, как сообщают источники, Пекин готов оказывать поэтапное экономическое содействие КНДР.

На Китай приходится порядка 90% объема внешней торговли КНДР, он выступает как главный источник нефти и нефтепродуктов для Пхеньяна.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились провести встречу в Сингапуре 12 июня. Это будет первый в истории прямой контакт между руководителями двух стран.